Прошедший август стал самым холодным в Петербурге за девять лет

Средняя температура воздуха в минувшем августе в Северной столице составила 16,9 градуса тепла. Месяц стал самым холодным за последние годы.

Как сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, средняя температура в августе была на полградуса выше нормы. Дождей за месяц выпало 135 миллиметров, а это сразу на 167% превысило месячную норму.

Хоть август и попал в климатическую градацию «нормального» месяца, он стал самым холодным за последние девять лет. Кроме того, последний месяц лета оказался на шестом месте среди самых прохладных в 21-м веке. Обошлось без температурных рекордов.

Кроме того, ушедший август попал на шестое место среди самых влажных в 21-м веке. Дней, в которые шли дожди, насчитали 24, что более чем в два раза выше нормы.

Леус добавил, что в первую неделю сентября в городе на Неве будет холодно и дождливо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября.