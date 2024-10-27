В Петербурге изменили маршруты трамваев №7, 30, 39

В Петербурге временно изменили маршруты трамваев №7, 30 и 39 из-за невозможности проезда по Амбарной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Трамвай №7 теперь следует от остановки «Река Оккервиль» до конечного пункта «Перекупной переулок» по действующей трассе. Трамвай №30 направляется от станции метро «Ладожская» до станции метро «Новочеркасская», также используя установленный маршрут. Трамвай №39 курсирует от остановки «Обуховский завод» до конечного пункта «Малая Охта», следуя по существующей трассе.

Пассажиры могут планировать свои поездки, учитывая изменения в движении трамваев. О дальнейших обновлениях будут сообщать в пресс-службе.