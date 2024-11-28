Концерт группы AMATORY, вечер профессионального бокса, каток в Брусницыне: куда пойти в Петербурге 29 ноября — 5 декабря

В традиционном обзоре мероприятий Peterburg2 представил самые интересные события следующей недели. Среди них — вечеринка Comedy Club, концерт «Вселенная Ханса Циммера» и многое другое.

Мероприятия 29 ноября

Концерт «Вселенная Ханса Циммера»

Адрес: улица Декабристов, 54А

В стенах древнего собора Яани Кирик зазвучит музыка Ганса Циммера. Шедевры музыки из фильмов «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Код да Винчи», «Начало», «Интерстеллар» и других известных кинокартин будут исполнены на органе.

Камерный оркестр Ауэр станет для него аккомпаниатором. Такое сочетание красоты струнных инструментов и глубины органной музыки придаст знакомым мелодиям новые краски и подарит им оригинальное звучание.

Возрастное ограничение: 6+.

Вечеринка Comedy Club

Адрес: Литейный проспект, 14

Вечеринка Comedy Club в Петербурге — это не только стендап-шоу, но и масштабное мероприятие, объединяющее множество комедийных жанров.

В рамках одного вечера вы сможете насладиться монологами опытных стендап-комиков, выступлениями популярных импровизационных команд и миниатюрами от лучших артистов комедийного мира. Разные комедийные жанры, музыкальные импровизации и диалоги со зрителями гармонично сочетаются в этом шоу, создавая настоящий праздник юмора.

Возрастное ограничение: 18+.

Концерт группы AMATORY

Адрес: Кондратьевский проспект, 44

В 2000-х группа AMATORY выпустила свой второй альбом, который стал знаковым для русскоязычной альтернативной музыки. Альбом продемонстрировал невиданный ранее уровень качества материала и производства, а трек «Чёрно-белые дни» и клип на него стали настоящим хитом, обеспечив группе огромную популярность и узнаваемость среди широкой аудитории.

Спустя двадцать лет AMATORY и Игорь Капранов отмечают юбилей своего культового альбома «Неизбежность» первым за долгое время концертным туром. В основу каждого концерта войдут треки из этого альбома и популярные хиты группы, которые знакомы каждому.

Возрастное ограничение: 16+.

Концерт «Рояль в темноте. Рок под звездами»

Адрес: Александровский парк, 4

Знаменитые рок-баллады, исполненные на рояле, приобретают особую глубину и эмоциональность. Музыка словно оживает.

Рок под звёздами — это музыка в тёмном зрительном зале. И в этой темноте под огромным куполом пролетают кометы, а горизонт событий очерчивает звёздное пространство под звуки шедевров мировой рок-музыки.

Возрастное ограничение: 0+.

Мероприятия 30 ноября

Концерт группы 25/17

Адрес: проспект Добролюбова, 18

В СК «Юбилейный» состоится концерт группы «25/17» с программой «Русский подорожник. 10 лет».

Возрастное ограничение: 16+.

Концерт под звездами Linkin Park Symphony

Адрес: Александровский парк, 4

В петербургском Планетарии состоится уникальное полнокупольное шоу «Linkin Park Symphony». Это мероприятие посвящено одной из самых известных рок-групп в истории, чьи песни завоевали сердца миллионов людей по всему миру.

Концерт станет особенным событием, так как пройдёт под 25-метровым куполом планетария, где звёзды будут мерцать в темноте, создавая неповторимую атмосферу. Симфоническое исполнение главных хитов Linkin Park, таких как «Numb» и «In the End», обогатит впечатления зрителей.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 1 декабря

Каток в Брусницыне

Адрес: Кожевенная линия, 30

Лазерное освещение на катке сделает катание волшебным — лёд и коньки будут ярко светиться, делая посещение незабываемым. Кроме того, каток значительно расширится: его площадь составит 1300 квадратных метров.

Возрастное ограничение: +.

Мероприятия 2 декабря

VIII Международный кинофестиваль «Влюблённые в искусство»

Адрес: набережная Крюков канала, 12

С 2 по 5 декабря 2024 года в Петербурге пройдёт VIII Международный кинофестиваль документальных, игровых короткометражных и анимационных фильмов «Влюблённые в искусство».

Этот фестиваль представляет собой серию мероприятий, направленных на поиск и поддержку молодых талантливых режиссёров, создающих фильмы об искусстве и выдающихся произведениях и деятелях культуры. В рамках конкурса 2024 года будут представлены 55 работ, которые были отобраны жюри из нескольких сотен заявок.

Возрастное ограничение: 16+.

Мероприятия 3 декабря

Экскурсия «Эрмитаж для детей. Благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища»

Адрес: Дворцовая площадь, 2

Желающим предстоит посетить:

Лоджии Рафаэля — копию ватиканской фрески;

Рыцарский зал со старинными произведениями оружейного искусства;

Зал Снейдерса с современным искусством;

Павильонный зал с мозаикой и часами «Павлин».

Обратите внимание, что билеты в Эрмитаж необходимо приобрести заранее на себя и гида на сеанс, совпадающий со временем начала экскурсии. Эта экскурсия подходит как для детей от пяти до двенадцати лет, так и для их родителей.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 4 декабря

Лекция «Седой Выборг»

Адрес: поселок Ольгино, улица Колодезная, 30

На лекции слушатели рассмотрят его уникальную архитектуру, отражающую влияние разных культур и времён. Желающие узнают о средневековых постройках города, зданиях в стиле национального романтизма и других достопримечательностях, которые делают Выборг таким особенным.

Возрастное ограничение: 0+.

Вечер профессионального бокса

Адрес: Футбольная аллея, д. 8

Захватывающий дух Вечер спортивного бокса пройдет в концертно-спортивном комплексе Арена.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 5 декабря

Вечеринка «Музыкальное лото»

Адрес: улица Жуковского, 28

Гости вечеринки слушают музыку, заполняют карточки бинго, выигрывают призы. Но главное — это неповторимая атмосфера праздника. Зал заполняется людьми, все рассаживаются, и начинается настоящее веселье! Каждому выдаётся уникальная карточка бинго, и дальше — полное погружение.

Возрастное ограничение: 18+.

Концерт «Ноты и квоты»

Адрес: улица Большая Морская, 45

Частные лица могут бесплатно посетить Дубовый зал Дома композиторов Петербурга, чтобы посмотреть презентацию программы «Ноты и квоты». На концерте выступят Григорий Зайцев с программой для домры и фортепиано, Олеся Евстратова с номером для домры и балалайки и Сергей Зятьков с произведением из третьей тетради.

Возрастное ограничение: 6+.