Развитие возобновляемой энергетики обсудили на саммите

Недавно завершился международный саммит, посвященный развитию возобновляемых источников энергии, где представлены перспективные технологии для устойчивого энергоснабжения.

На мероприятии продемонстрировали новые солнечные панели с повышенным КПД, способные вырабатывать больше энергии даже при слабом освещении, что актуально для северных регионов, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также показали усовершенствованные ветряные турбины, отличающиеся большей надежностью и эффективностью в разных погодных условиях.

Важной частью стали презентации современных систем хранения энергии, которые, по словам экспертов, обеспечат стабильное электроснабжение от возобновляемых источников.

В рамках саммита, как сообщает «Деловой Петербург», обсуждались вопросы господдержки и новых стандартов, подчеркивающие важность взаимодействия бизнеса, науки и власти.

Участники выразили уверенность: внедрение технологий ускорит переход к экологически чистой энергетике и снизит выбросы углекислого газа. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области такие решения могут стать основой модернизации инфраструктуры и повышения качества жизни горожан.