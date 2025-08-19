Мужчина погиб под колесами пассажирского поезда на железнодорожном перегоне

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожном перегоне между станциями Парголово и Парнас.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о наезде пассажирского состава на человека. По предварительной информации, мужчина находился на железнодорожном полотне в момент приближения поезда. Машинист подал звуковой сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния предотвратить наезд не представилось возможным.

В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Вследствие инцидента движение поезда было задержано на 22 минуты. На данный момент правоохранители проводят проверку в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в зоне движения железнодорожного транспорта.