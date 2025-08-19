Спасатели потушили крышу административного здания в Пушкинском районе

Пожарные ликвидировали возгорание кровли административного здания в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Спасатели получили сообщение о возгорании в административном здании на бульваре Алексея Толстого 19 августа в 13:44. Огонь охватил 40 квадратных метров кровельного покрытия.

В 14:06 пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». Спасатели прибыли на место инцидента и локализовали пламя в 14:33. Полностью потушить пожар сотрудникам МЧС удалось к 16:35.

В ходе произошедшего инцидента никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара выехали шесть единиц специальной техники и 30 пожарных.