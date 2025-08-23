Суббота, 23 августа 2025
$80.25 €93.5 ¥11.16
11.7 C
Санкт-Петербург
Культура

В России предложили создать фонд для поддержки авторского кино

Даниил Александров
Фото: Baltphoto

Режиссер Федор Кудрявцев выступил с инициативой создания специализированного фонда для поддержки авторов и независимых студий. По его мнению, это инвестиция в культурный капитал и будущее российского кинематографа.

Системная поддержка авторов и независимых киностудий, работающих в сфере экспериментального и авторского кино, представляет собой стратегическую инвестицию в будущее российской киноиндустрии. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС режиссер и сценарист Федор Кудрявцев, подчеркнув необходимость создания для этих целей специализированного фонда.

Кудрявцев отметил, что эксперименты являются двигателем развития для всей кинематографии. Он указал на то, что режиссеры, имеющие опыт создания независимого кино, впоследствии часто успешно реализуют себя в крупных проектах, что подтверждает необходимость такого пути профессионального роста. Единственной возможностью для появления новых имен он назвал конкурсы дебютных работ, однако обратил внимание на проблему дальнейшего развития карьеры победителей. После получения статуса не-дебютанта авторы оказываются в конкурентной среде, где вынуждены бороться за ресурсы с крупными игроками, что затрудняет создание второго фильма.

Режиссер также отметил, что вхождение в кинобизнес часто сопряжено для режиссеров с необходимостью соответствовать рыночным трендам в ущерб индивидуальному стилю. Идеальным сценарием он назвал ситуацию, при которой молодые авторы были бы свободны от обязательства подстраиваться под текущую повестку, а их работы могли развиваться как форма искусства, а не исключительно как коммерческий продукт. Поддержку такого кинематографа он охарактеризовал не как роскошь, а как вклад в культурный капитал, новых авторов и формирование того, что в мире будут ассоциировать с понятием «русское кино».

Напомним, что Федор Кудрявцев является выпускником факультета журналистики МГУ и ВГИКа. В его фильмографии свыше 150 рекламных роликов и сериал «Ничего личного». В июне 2025 года состоялась премьера его полнометражной дебютной работы «Ровесник» с Анной Михалковой и Александром Яценко в главных ролях.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть полиция суд погода травмы убийство Россия петербург мигранты владимир путин прокуратура общество пулково московский район работа цены деньги продукты Роспотребнадзор мчс уголовное дело невский проспект безопасность школа мошенники мусор опрос транспорт город реклама авито мурино покушение общественный транспорт автомобиль алименты туристы школьники самолеты инвестиции шоу кирилл поляков дожди

Новости дня

Новости

В субботу пять самолетов не вылетят вовремя из Пулково

Новости

Суд взыскал с интернет-магазина 177 тысяч за отказ вернуть деньги

Ленинградская область

Госэконадзор приступил к ликвидации незаконной свалки в Мурино

Культура

Невеста Акмаля раскрыла дату росписи и планы на две свадьбы

Город

Бизнесменам Петербурга рассказали о способах развития через федеральные гранты

Новости

Филипп Киркоров приступил к репетициям после падения на сцене в Казани

Культура

Российская певица Пелагея вошла в число послов «Интервидения-25»

Вне СПб

Бывший глава DreamWorks стал стратегическим советником в компании Кимбала Маска

Ленинградская область

Житель Бокситогорска предстанет перед судом за клевету на сотрудников полиции

Культура

Mia Boyka и Миша Марвин представили патриотический клип ко Дню флага России

Вне СПб

Британцы призывают к контролю над мошеннической рекламой с дипфейками

Город

Инфляция в Петербурге сохраняется на уровне 9,1% годовых

Новости

Дорожные работы на Невском проспекте изменят маршруты общественного транспорта

Новости

Минцифры сообщило о массированной DDoS-атаке на портал Госуслуг

Новости

Суд подтвердил право пожилого петербуржца на компенсацию за перелом бедра

Новости

Сотрудница миграционной службы задержана за фиктивную регистрацию иностранцев

Вне СПб

Руководство «Самолета» рассчитывает на прекращение уголовных дел

Город

Медиадень объединит три издания на «Книжных аллеях» в Петербурге

Новости

В России появится система защиты профессиональной чести учителей

Новости

Роскомнадзор отрицает причастность к сбоям Google Meet в России

Новости

Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку в Московском районе

Новости

Продюсер Игорь Матвиенко назвал главный хит «Иванушек International»

Новости

«Пятёрочка» запустила настоящую лесную симфонию в Мяглово на новом экомаршруте

Новости

HR-эксперт Мурадян прогнозирует осеннее оживление на рынке труда

Новости

В Петербурге представили военно-исторические маршруты памяти к 80-летию Победы

Город

МЧС предупредило петербуржцев о сильных ливнях в субботу

Новости

Суд вынес приговор иностранцу за преступление 23-летней давности в Петербурге

Ленинградская область

За день в авариях Ленобласти и Петербурга пострадали 17 человек

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb