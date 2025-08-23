В России предложили создать фонд для поддержки авторского кино

Режиссер Федор Кудрявцев выступил с инициативой создания специализированного фонда для поддержки авторов и независимых студий. По его мнению, это инвестиция в культурный капитал и будущее российского кинематографа.

Системная поддержка авторов и независимых киностудий, работающих в сфере экспериментального и авторского кино, представляет собой стратегическую инвестицию в будущее российской киноиндустрии. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС режиссер и сценарист Федор Кудрявцев, подчеркнув необходимость создания для этих целей специализированного фонда.

Кудрявцев отметил, что эксперименты являются двигателем развития для всей кинематографии. Он указал на то, что режиссеры, имеющие опыт создания независимого кино, впоследствии часто успешно реализуют себя в крупных проектах, что подтверждает необходимость такого пути профессионального роста. Единственной возможностью для появления новых имен он назвал конкурсы дебютных работ, однако обратил внимание на проблему дальнейшего развития карьеры победителей. После получения статуса не-дебютанта авторы оказываются в конкурентной среде, где вынуждены бороться за ресурсы с крупными игроками, что затрудняет создание второго фильма.

Режиссер также отметил, что вхождение в кинобизнес часто сопряжено для режиссеров с необходимостью соответствовать рыночным трендам в ущерб индивидуальному стилю. Идеальным сценарием он назвал ситуацию, при которой молодые авторы были бы свободны от обязательства подстраиваться под текущую повестку, а их работы могли развиваться как форма искусства, а не исключительно как коммерческий продукт. Поддержку такого кинематографа он охарактеризовал не как роскошь, а как вклад в культурный капитал, новых авторов и формирование того, что в мире будут ассоциировать с понятием «русское кино».

Напомним, что Федор Кудрявцев является выпускником факультета журналистики МГУ и ВГИКа. В его фильмографии свыше 150 рекламных роликов и сериал «Ничего личного». В июне 2025 года состоялась премьера его полнометражной дебютной работы «Ровесник» с Анной Михалковой и Александром Яценко в главных ролях.