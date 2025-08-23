Игроки «Зенита» одержали победу над махачкалинским «Динамо»

ФК «Зенит» одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 4:0 в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась уверенной победой хозяев поля. На 29-й минуте Андрей Мостовой открыл счет, реализовав пенальти. Через шесть минут Густаво Мантуан удвоил преимущество «Зенита».

Во втором тайме Юрий Горшков забил третий гол на 72-й минуте, а вышедший на замену Максим Глушенков установил окончательный счет на 90-й минуте.

После этой победы «Зенит» набрал 9 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На данный момент махачкалинское «Динамо» с 5 очками занимает 13-ю позицию.

В следующем туре петербургский клуб 30 августа проведет домашний матч против «Нижнего Новгорода», а махачкалинское «Динамо» примет московских одноклубников на следующий день.