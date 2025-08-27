В Петербурге выделят 72 участка для строительства ВСМ

В центре Санкт-Петербурга планируется выкупить 72 земельных участка для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом сообщили в информационном центре проекта. Всего под будущую трассу подлежат выкупу 217 участков, из которых 145 расположены в Ленинградской области. Процесс выкупа планируется завершить к первому кварталу 2026 года.

По данным представителей проекта, 33 участка в Петербурге уже приобретены. Часть зданий, включая жилые дома, подлежит сносу. Среди них — дома на территории Фарфоровского поста в Фрунзенском районе. Стоимость квартир в этих зданиях оценивается от 100 до 170 тысяч рублей за квадратный метр, планируется расселение жильцов перед сносом.

Строительство магистрали общей стоимостью 2,349 триллиона рублей должно завершиться к 1 апреля 2028 года. Протяженность трассы составит 679 км, время в пути между столицами — 2 часа 15 минут. На маршруте предусмотрены 16 остановок, включая Новгород, Тверь и Валдай, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, ВСМ позволит существенно сократить время в пути, стимулирует прирост населения в малых городах и увеличит пассажиропоток между Москвой и Петербургом в четыре раза. Освобождение главного хода Октябрьской железной дороги создаст возможность перевозки до 74 миллионов тонн грузов в год.

Экономический эффект проекта оценивается в 12,9 триллиона рублей налоговых поступлений до 2060 года и суммарный прирост ВВП в 42,9 триллиона рублей. Проект создаст дополнительный спрос для промышленности: среднегодовая потребность в строительной технике превысит 12 тысяч единиц, а предприятия с более чем 200 тысячами сотрудников получат заказы на 500 миллиардов рублей.