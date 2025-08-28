Четверг, 28 августа 2025
Новости

ФК «Зенит» запросил 40 миллионов евро за трансфер Педро

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Футбольный клуб «Зенит» установил цену в 40 миллионов евро за трансфер своего нападающего Педро. 

Как сообщает ESPN, интерес к бразильскому футболисту проявляют французский «Лион» и мадридский «Атлетико».

По информации источника, саудовский «Аль-Иттихад» уже направил предложение о покупке игрока на сумму 35 миллионов евро. В петербургском клубе пока не приняли окончательного решения относительно будущего 19-летнего спортсмена.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года и за это время провел 62 матча во всех турнирах. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал результативность команды в последних матчах. По его словам, петербургский клуб традиционно демонстрирует высокую результативность в каждом сезоне, и текущий чемпионат не является исключением.

