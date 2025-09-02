В ЖК «Северная долина» появился новый детский сад с бассейном

В Выборгском районе Петербурга заработал еще один детский сад. Учреждение расположено на территории жилого комплекса «Северная долина» и стало уже десятым, построенным здесь компанией «Главстрой Санкт-Петербург».

Здание разместилось по адресу: Толубеевский проезд, 26, корпус 2. Трехэтажный садик площадью свыше 5 тысяч квадратных метров рассчитан на 280 воспитанников. Для каждой из 12 групп предусмотрены игровые и спальные зоны, а также отдельные площадки на закрытой территории.

Внутри обустроены спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинеты для творческих занятий и кружков. На улице малышей ждут две современные спортивные площадки для гимнастики и подвижных игр.

Открытие этого сада стало частью программы по развитию социальной инфраструктуры в новых кварталах города. В «Северной долине» и «Юнтолово» застройщик уже построил 13 детских садов, 9 школ и 2 поликлиники.

В 2025 году вклад компании в развитие района был отмечен благодарственным письмом от главы администрации Выборгского района Виктора Полунина. Годом ранее район стал лидером Петербурга по объему введенного жилья и одновременно установил рекорд по вводу социальных объектов: было открыто 21 учреждение, из которых четыре — в «Северной долине».