Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста

На федеральной трассе Р-21 «Кола» запланировано временное прекращение движения транспорта 3 сентября 2025 года.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение будет действовать с 15:00 до 15:45 на 40-м километре автодороги в районе деревни Марьино.

Причиной перекрытия стала необходимость проведения разводки Ладожского моста для пропуска судоходного транспорта. Высота проходящего судна составляет 18,1 метр, что требует полного прекращения автомобильного движения на период проведения работ.

Подрядной организацией выполнения работ выступает ООО «ЕвроТрансСтрой», согласовавшее процедуру с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Работы проводятся при определенных метеоусловиях — температуре не выше +25 ºС и скорости ветра не более чем 15 м/с.