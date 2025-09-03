В петербургском порту предотвращен ввоз зараженного арахиса из Индии

Специалисты Россельхознадзора выявили опасного вредителя в партии очищенного арахиса весом 53,8 тонны, прибывшей морским путем из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении фитосанитарного контроля в порту Санкт-Петербурга инспекторы обнаружили в продукции живых жуков. Лабораторная экспертиза идентифицировала их как малого мучного хрущака — опасного вредителя, поражающего запасы зерна, муки, мучных изделий и сухофруктов.

Ввоз всей партии арахиса на территорию Российской Федерации был запрещен. Как отметили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, принято решение о недопущении распространения карантинного объекта на территории страны.

Малый мучной хрущак (Tribolium confusum) является одним из наиболее опасных вредителей запасов продовольствия. Его личинки и взрослые особи способны полностью уничтожить запасы зерновых и мукомольной продукции. Обнаружение данного вида в импортной продукции требует немедленных карантинных мер.