Специалисты Росгвардии обезвредили боеприпасы времен войны в Петербурге

Михаил Яковлев
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

В среду, 3 сентября, дежурные группы разминирования ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасные находки были обнаружены на территории трех районов города.

В Петродворцовом районе на Собственном проспекте при земляных работах была найдена минометная мина калибра 50 мм. На строительной площадке жилого комплекса на Пулковском шоссе в Московском районе обнаружен артиллерийский снаряд калибра 152 мм. В Приморском районе, в лесном массиве Удельного парка, местная жительница во время прогулки обнаружила минометную мину калибра 82 мм.

Взрывотехники ОМОН установили, что все боеприпасы находятся в состоянии сильной коррозии, но сохраняют потенциальную опасность. Специалисты изъяли и вывезли опасные находки для последующего уничтожения в условиях полигона.

Операция прошла в штатном режиме, без угрозы для жизни и здоровья граждан. Все обнаруженные боеприпасы времен Великой Отечественной войны будут уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности.

