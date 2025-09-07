Более шести тысяч человек пришли проститься с Джорджо Армани

В Милане проходит церемония прощания с легендарным итальянским модельером Джорджо Армани.

По данным телеканала SkyTG24, в первый день траурных мероприятий память дизайнера почтили свыше шести тысяч человек.

Церемония проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro, где двери были открыты с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Как сообщали корреспонденты, перед открытием у здания выстроилась очередь из нескольких сотен человек, ожидание которых занимало до двух часов. Первыми возможность проститься с модельером получили сотрудники компании Armani.

Прощание организовано в обширном зале, украшенном десятками напольных светильников, формирующих символический путь к гробу из светлого дерева. У гроба установлен почетный караул в знак признания государственных заслуг Армани, который был кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской республикой».

Джорджо Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. По информации представителей бренда, его уход был мирным и произошел в кругу близких. В соответствии с волей покойного, похороны будут иметь частный характер и пройдут в понедельник. Воскресенье станет вторым днем прощания для всех желающих.