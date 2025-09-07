В России разработали систему защиты от безэкипажных катеров «Аурелия»

Российские специалисты создали систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для противодействия безэкипажным катерам. Об этом сообщил официальный представитель организации-разработчика «Русич» из Санкт-Петербурга.

По данным разработчика, при прохождении катера через систему заграждений происходит захват активных элементов, что выводит двигатель из строя и вызывает деформацию винтов. Испытания изделия проводились на Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота России, пишет ТАСС.

Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра каждый. Конструкция включает плавающую опору, соединительную сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для создания защитных зон вокруг стратегических объектов от атак надводных беспилотных и пилотируемых катеров.

Презентация спецзаграждения состоялась в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница», который проходит 6-7 сентября в Великом Новгороде. Разработчики подчеркивают, что система уже прошла успешные испытания в условиях, приближенных к реальным.