Барриос призвал «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата России

Вильмар Барриос, полузащитник петербургского «Зенита», заявил о необходимости подготовки команды к возобновлению чемпионата России после товарищеской победы над швейцарским «Сьоном».

Как передает Metaratings, колумбийский футболист прокомментировал результат матча WINLINE Суперсерии, завершившегося со счетом 5:3 в пользу сине-бело-голубых.

Барриос отметил, что швейцарский клуб представил качественного соперника, что позволило «Зениту» поддержать игровую форму в период паузы на матчи сборных. По словам полузащитника, команда смогла померяться силами с сильным оппонентом и добиться победы.

Футболист подчеркнул, что теперь основной задачей является подготовка к возобновлению чемпионата России. Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после семи туров занимает пятое место с 12 набранными очками.

Ближайший матч петербургского клуба состоится 14 сентября в Калининграде против «Балтики». Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. Ранее, 9 июля, «Зенит» уже одержал победу над «Сьоном» со счетом 5:2.