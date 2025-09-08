За выходные в Ленобласти утонули три человека

За первые выходные сентября в Ленинградской области зафиксированы три случая гибели людей на водоемах.

Следователи сообщили о трех случаях утопления на местных водоемах за прошедшие выходные в Ленинградской области. Среди погибших оказался несовершеннолетний подросток.

Так, 6 сентября из озера Борисовское в Приозерском районе извлечено тело 58-летнего мужчины. В тот же день возбуждено уголовное дело из-за утопления 14-летнего подростка в озере Кавголовское Всеволожского района.

В понедельник, 8 сентября, на территории противопоражрного пруда в поселке Челово Лужского района было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственные проверки для установления обстоятельств произошедшего.