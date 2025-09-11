Свыше 2,5 тысяч участников из 70 стран посетили форум объединенных культур

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур собрал более чем 2,5 тысяч участников из более чем 70 стран мира.

Как сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью Первому каналу, в мероприятии приняли участие деятели культуры, дипломаты и министры культуры различных государств.

По словам Любимовой, в форуме участвовали 22 министра культуры, а также представители десятков стран в ранге заместителей министров и руководителей культурных ведомств. Министр отметила, что главы делегаций выражали теплые слова в адрес форума и давали высокие оценки российской культуре.

Любимова подчеркнула, что официальные делегации в основном представляли дружественные страны, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности. Участники форума обсуждали вопросы формирования соответствующей повестки в кинематографе, театральных постановках и музейных экспозициях.

Особое значение министр культуры придала присутствию на форуме деятелей культуры из западных стран. Любимова отметила важность продолжения диалога с иностранными коллегами, который не прекращался в течение последних лет, несмотря на сложную международную обстановку. По ее словам, такой культурный обмен остается чрезвычайно ценным для поддержания взаимопонимания между странами.