В Петербурге открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда

В музее печати Санкт-Петербурга начала работу экспозиция, посвященная хронике блокадных дней в объективе фотокорреспондента Бориса Кудоярова. Выставка будет доступна для посещения до 4 ноября 2025 года.

За 872 дня блокады фотограф создал более 3 тысяч снимков, которые публиковались в различных газетных изданиях Советского Союза. Экспозиция включает разделы «Первые дни блокады», «Тяжелые дни блокады», «Ижорский и Кировский заводы», «Активная оборона», «Тыл — фронту», «Ладога — Дорога жизни» и «Прорыв блокады».

Особое место на выставке занимают исторические фотоаппараты, которые использовались военными корреспондентами в годы Великой Отечественной войны — малоформатные Leica I (Leica A) и ФЭД.

Борис Кудояров прибыл в город 8 сентября 1941 года, в день, когда сомкнулось блокадное кольцо. Фотограф поставил перед собой задачу создать подробную и документально точную хронику событий, фиксируя все аспекты жизни осажденного города. Его работы стали важным историческим свидетельством трагических событий блокады Ленинграда.