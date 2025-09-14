В Госдуме предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»

В Государственной думе предложили расширить критерии присвоения звания «Ветеран труда» для медицинских работников.

Как сообщает РИА Новости, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой предоставлять это звание медикам, оформившим два и более патента на изобретения в области медицины.

Парламентарий уточнил, что текущее законодательство требует наличия ведомственных наград и определенного стажа работы. Однако многие медработники не могут получить такие награды, несмотря на необходимый профессиональный стаж.

Новая инициатива позволит признавать изобретательскую деятельность как альтернативный критерий для получения звания.

Для реализации предложения потребуется внести изменения в федеральный закон «О ветеранах». Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует активно продвигать эту инициативу в парламенте. По мнению Миронова, это позволит справедливо оценивать вклад медицинских работников в развитие здравоохранения.