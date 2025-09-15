С октября Эрмитаж вводит бесплатное посещение по четвергам и праздникам

Государственный Эрмитаж с 1 октября вводит расширенную программу льготного посещения. Бесплатный вход будет предоставляться по четвергам и в праздничные дни для различных категорий посетителей.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский объявил о возвращении широкого спектра льгот, отмененных в период пандемии. Согласно новым правилам, каждый четверг бесплатно смогут посещать музей дети до 18 лет, студенты, учащиеся колледжей, аспиранты, курсанты и пенсионеры.

Кроме того, бесплатный вход будет предоставляться всем посетителям в основные праздничные дни: Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Международный день музеев, День учителя, День народного единства и День Эрмитажа (7 декабря).

Пиотровский также напомнил о существующей традиции бесплатного посещения музея учащимися 1 сентября.