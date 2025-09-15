Прокуратура нашла коррупционную схему в администрации Всеволожского района

В Ленинградской области работники прокуратуры выявили системные нарушения антикоррупционного законодательства в местных органах власти.

В ходе проверки администрации Всеволожского муниципального района и подведомственных учреждений специалисты установили многочисленные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции. Руководители культурных учреждений принимали на работу своих родственников, не уведомляя о возможном конфликте интересов.

Также было установлено, что поданные должностными лицами уведомления рассматривались формально и с нарушением установленных сроков. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

По результатам проверки прокурором внесено представление главе администрации района, которое было удовлетворено. Два руководителя муниципальных культурных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности, один из них уволился по собственному желанию.

Кроме того, Всеволожский городской суд удовлетворил требования прокурора о признании незаконным решения комиссии по предотвращению конфликта интересов. Суд установил, что комиссия неправомерно не выявила конфликт интересов между бывшим заместителем главы администрации и его супругой.