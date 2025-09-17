Российский футбол столкнулся с серьезным вызовом из-за отсутствия международных соревнований в течение последних четырех лет.

Бывший главный тренер ФК «Факел» и ФК «Ахмат» Сергей Ташуев указал, что это лишает команды возможности объективно оценивать свой уровень против сильных соперников.

По данным RuNews24.ru, Ташуев провел параллель с хоккеем, где недавнее поражение сборной КХЛ от команды НХЛ показало разницу в классе. Он подчеркнул, что российские футболисты лишены регулярного контакта с ведущими европейскими клубами, что затрудняет оценку реального уровня развития отечественного футбола.

Действующий футболист Артем Максимов в свою очередь придерживается более сбалансированной позиции, утверждая, что российский футбол не прогрессирует, но и не деградирует. Он отметил, что текущая ситуация может стать стимулом для развития внутренней инфраструктуры, академий и подготовки новых поколений игроков.