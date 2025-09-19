КГИОП остановило снос исторического здания фабрики-кухни в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга остановил демонтаж здания бывшей фабрики-кухни на улице Красного Курсанта.

Представители КГИОП выдали предостережение ПАО «Группа ЛСР» после получения информации о начале сноса исторического здания бывшей фабрики-кухни. В настоящее время администрация Северной столицы рассматривает заявление о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. Данный шаг в соответствии с законодательством вводит временный мораторий на его демонтаж, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Напомним, что сигнал о начале разрушительных работ поступил от активистов из Telegram-канала «SOS СПб Снос». Градозащитники сообщили 15 сентября о начале сноса и одновременно направили обращение в органы Следственного комитета с требованием провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности.

Ранее в городские власти отклонили ходатайство о признании здания памятником, однако 8 сентября поступило новое заявление, которое находится на рассмотрении. На период его анализа снос объекта приостановлен, а компании-застройщику было направлено соответствующее уведомление еще 9 сентября.

После подтверждения факта работ КГИОП направило в органы внутренних дел заявление с требованием пресечения противоправных действий. Комитет также просит правоохранительные органы принять меры, чтобы предотвратить дальнейшие работы на объекте. В пресс-службе ПАО «Группа ЛСР» воздержались от комментариев по этому поводу.

Напомним, что участок с расположенным на нем зданием бывшего завода «Навигатор» общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров был приобретен девелопером в 2020 году. Летом предыдущего года компания получила разрешение на строительство гостиницы и бизнес-центра, что ранее вызывало обеспокоенность местных жителей и представителей академии имени Можайского.