Злоумышленники украли два флага с фасада молодежного клуба в Ломоносове

Неизвестные похитили флаг России и флаг Санкт-Петербурга с фасада молодежного клуба «Олимп» в Ломоносове.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту исчезновения государственных флагов с фасада подростково-молодежного клуба «Олимп» в Ломоносове.

По предварительной информации, российский триколор и флаг с гербом Петербурга были похищены в ночь на 11 сентября в Петродворцовом районе. Официальное заявление о пропаже поступило от сотрудников учреждения вечером 19 сентября.

Инцидент мог быть зафиксирован системами видеонаблюдения, установленными в районе расположения клуба на улице Александровской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, включая точное время совершения противоправных действий и возможные пути проникновения к месту крепления флагов.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к хищению государственной символики.