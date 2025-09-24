Прокуратура обнаружила несанкционированную свалку в Ломоносовском районе

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения природоохранного законодательства на территории дачного партнерства «Тиммолово» в Ленинградской области.

В ходе прокурорской проверки в дачном некоммерческом партнерстве «Тиммолово» специалисты выявили факты размещения отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения. По результатам проверки прокурор направил председателю партнерства представление об устранении нарушений экологического законодательства.

После вмешательства надзорного органа на указанной территории начались работы по ликвидации несанкционированной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Сотрудники ведомства продолжают контролировать устранение экологических последствий незаконной деятельности. Надзорное ведомство отслеживает выполнение требований по приведению земельного участка в соответствие с его целевым назначением.