Число туристов в Выборге может превысить 2 млн человек в 2025 году

Выборг стал лидером среди туристических городов Ленинградской области по прогнозируемому количеству гостей.

По оценкам экспертов, в текущем году число гостей города может превысить два миллиона человек, что подтверждает его статус ключевого направления региона.

Как сообщает allnw.ru, активный турпоток имеет двоякое влияние на городскую среду. С одной стороны, он обеспечивает внушительные налоговые поступления в местный бюджет и увеличивает доходы предприятий сферы услуг, подчеркивая инвестиционную привлекательность Выборга. С другой стороны, возросшая нагрузка выявила проблемы с доступностью гостиничных мест, особенно в периоды наибольшего наплыва туристов.

В региональном Комитете по культуре и туризму отмечают существующие вызовы, отмечая, что пиковые нагрузки приходятся преимущественно на выходные дни и время проведения крупных фестивалей. По словам представителей ведомства, городская инфраструктура в целом справляется с сезонным наплывом гостей, однако вопрос развития гостиничного фонда требует дополнительного внимания.

Власти региона продолжают работу по созданию условий для комфортного пребывания туристов и развитию транспортной и сервисной инфраструктуры Выборга.