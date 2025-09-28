Воскресенье, 28 сентября 2025
Неизвестный обстрелял мужчину из травматического пистолета в Ленобласти

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону 35-летнего местного жителя, после чего нанес ему удары рукояткой пистолета по голове.

Инцидент произошел 27 сентября в деревне Куровицы Гатчинского района. В отдел полиции Гатчинского района поступило заявление от 35-летнего местного жителя о нападении с использованием травматического оружия.

По словам пострадавшего, инцидент произошел накануне вечером, когда неизвестный мужчина в ходе конфликта произвел в его направлении несколько выстрелов из пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После выстрелов нападавший нанес потерпевшему удары рукояткой пистолета по голове, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Медики диагностировали у мужчины ушибленно-рваную рану головы и травмы конечностей. После проведенного обследования его состояние оценено как удовлетворительное, и он был отпущен домой.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку обстоятельств инцидента. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям. На данный момент правоохранители устанавливают личность нападавшего. 

