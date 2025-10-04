Турнир по киберфутболу EA FC 26 впервые состоялся в Адмиралтейском районе

В субботу, 4 октября, в Центре физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга прошел турнир по киберфутболу EA FC 26. Мероприятие было организовано в рамках проекта Kids Cyber & Sports Day под эгидой Football Brotherhood.

В соревнованиях приняли участие девять команд, сформированных из детей в возрасте 10–12 лет. Турнир прошел в формате два на два. Кроме киберфутбольной части, для участников были организованы спортивные состязания на открытом воздухе.

С приветственным словом к участникам обратился Глава МО Семеновский Илья Стрелков. Он пожелал детям успехов в соревнованиях отметив, что киберспорт и физическая активность — важные элементы комплексного развития современной молодежи.

После завершения фиджитал-соревнований участники продолжили тренировку в рамках классической физкультурной программы, включающей пробитие пенальти, подтягивания и отжимания.