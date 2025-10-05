Девушке грозит суд за публичное уничтожение паспорта

Правоохранители Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела о сожжении паспорта. Видеозапись с противоправными действиями была размещена в одном из мессенджеров.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней администратора одного из каналов в мессенджере. По данным следствия, девушка сняла и опубликовала видеозапись, на которой демонстративно уничтожала собственный паспорт, сопровождая эти действия нецензурными выражениями.

Действия обвиняемой были квалифицированы по статье о хулиганстве. В ходе следственных мероприятий подсудимая полностью признала свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения по существу.