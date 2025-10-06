В РПЦ назвали ключевой принцип для сохранения семейных отношений

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о том, что осознание риска утраты любви является важным фактором для сохранения брака.

Как отметил священнослужитель, понимание потенциальной утраты любви со стороны партнера создает необходимую мотивацию для работы над отношениями.

По мнению Легойды, каждый супруг должен осознавать: без целенаправленных действий по развитию и поддержанию эмоциональной связи может наступить момент, когда партнер не сможет его любить.

В разговоре с NEWS.ru он добавил, что понимание данной динамики и постоянная работа над отношениями являются профилактикой подобного развития событий.

