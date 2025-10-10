Супруга футбольного тренера Сергея Семака сообщила о краже золотых часов

Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак сообщила о хищении золотых часов швейцарского бренда Cartier.

В социальных сетях супруга тренера сообщила что кража аксессуара произошла в октябрь. По ее словам, данный инцидент не первый эпизод в этом месяце.

Отметим, что стоимость золотых часов Cartier варьируется от десятков тысяч до миллионов долларов. Самой дорогой моделью стали Cartier London Crash 1967 года, ушедшие с молотка за 1,5 миллиона долларов.

Напомним, что Сергей Семак возглавляет петербургский футбольный клуб с 2018 года, под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат России и завоевала ряд других национальных трофеев. Свадьбу Семак и его избранница сыграли в 2008 году.