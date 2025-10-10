Связанный с Собчак ресторан оказался закрыт для посетителей

В Санкт-Петербурге на корабле «Летучий Голландец» закрылись два ресторанных проекта.

Оба заведения принадлежали ресторатору Антону Пинскому и его партнерам. Ресторан «Магадан» был создан в сотрудничестве с Аркадием Новиковым, а проект Veter — в партнерстве с Ксенией Собчак. Информация о прекращении работы размещена на официальных страницах ресторанов, однако причины их закрытия не раскрываются.

Ранее оба ресторана привлекали внимание правоохранительных органов. В них проводились обыски в связи с обнаружением у посетителей запрещенных веществ. Несмотря на первоначальные сообщения СМИ о инциденте в ресторане Veter, владельцы в тот момент опровергли факт присутствия полицейских в каких-либо из своих заведений.

На момент закрытия ресторан «Магадан» управлялся компанией ООО «Бриз». По итогам 2024 года предприятие продемонстрировало рост: выручка достигла 351 млн рублей, а чистая прибыль составила 26 млн рублей, что позволило выйти из убытков, понесенных в 2023 году, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Параллельно ресторан Veter был вовлечен в судебный спор с предпринимательницей Верой Абель о правах на товарный знак. Апелляционный суд отменил первоначальное решение, частично удовлетворившее требования Абель, и признал ее действия злоупотреблением правом. В свою очередь, владеющая Veter компания «Манила» пыталась оспорить права предпринимательницы на бренд, однако суд установил, что она уже использовала его в своей сети кофеен.