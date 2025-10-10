Брат генерального директора ООО «ЦКС» задержан по делу о мошенничестве

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов.

По версии следствия, руководство ООО «ЦКС» осуществляло противоправные действия, в результате которых гражданам был причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 600 миллионов рублей.

Ранее в рамках данного уголовного производства был задержан генеральный директор компании, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе дальнейших следственных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления его родного брата, занимавшего ранее должность директора по строительству в данной организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время мужчина задержан правоохранительными органами, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.