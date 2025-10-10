ИИ приходит на помощь врачам в поликлиниках Всеволожского района

Во Всеволожском районе Ленинградской области внедряют систему с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Проект под названием «Цифровой ФАП» представляет собой мобильную лабораторию, оснащенную оборудованием для проведения основных исследований: электрокардиографии, измерения артериального давления, анализа биологических жидкостей. Отличительной характеристикой системы является применение искусственного интеллекта(ИИ), сообщает «Невский проспект».

Алгоритмы автоматически интерпретируют полученные показатели, анализируют симптоматику и формируют список из трех наиболее вероятных диагнозов для фельдшера. Вся диагностическая информация фиксируется в единой цифровой системе.

За первые три недели эксплуатации системы медики смогли оказать помощь на дому 62 пациентам, причем в 50% случаев потребовалось принятие срочных медицинских мер. Также технология позволила организовать диспансерное наблюдение граждан с ограниченной мобильностью без необходимости их посещения медицинского учреждения.