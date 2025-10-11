Фигуристы Кагановская и Некрасов изменили короткую программу в Петербурге

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов внесли изменения в свою короткую программу после контрольных прокатов.

Об этом спортсмены сообщили в ходе турнира Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. По словам Кагановской, изменения сделали программу более удобной для исполнения и повысили ее зрелищность.

Спортсменам пришлось вставать около 4 часов утра для подготовки к соревнованиям, начинающимся в полдень. Тренировки проходили в 7 утра, что, по признанию фигуристки, помогает быть собранной и не тратить дополнительное время на подготовку.

Также пара экспериментирует с новым образом — Некрасов теперь использует эффект «смоки айс». Решение было принято после анализа видео с контрольных прокатов, прошедших в Петербурге 27-28 сентября, где партнер выглядел слишком бледным.