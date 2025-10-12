Максим Фадеев объявил о создании музыкальной школы для подготовки артистов

Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев заявил о намерении поднять профессиональный уровень артистов на отечественной музыкальной сцене.

В интервью ТАСС он признался, что современное состояние эстрады вызывает у него беспокойство, поскольку «настоящих артистов почти не осталось».

Фадеев сообщил о скором открытии собственной музыкальной школы, которая станет реализацией его давней мечты. Основой обучения станет методика, сочетающая принципы советской музыкальной школы с современными требованиями. По словам продюсера, программа позволит за 4-5 лет овладеть профессиональным мастерством в выбранной музыкальной области.

Продюсер подчеркнул, что развитие музыкального образования считает ключевым условием для возрождения отечественной сцены и появления новых профессиональных исполнителей. Новая школа будет готовить артистов, способных соответствовать высоким стандартам качества.