Петербургский ЗакС закупит новые серверы за 33 млн рублей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило о закупке новых систем хранения данных на сумму свыше 33 миллионов рублей. Соответствующая документация размещена на портале государственных закупок.

Наиболее дорогостоящим элементом закупки станет дисковый массив стоимостью 23,4 миллиона рублей. Также будут приобретены два сервера по 4,8 миллиона рублей каждый, что составит общую сумму 9,6 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта с сайта Госзакупок, оборудование должно быть поставлено и введено в эксплуатацию до конца декабря 2025 года. Пусконаладочные работы будут проведены в полном объеме в установленные сроки. Обновление серверной инфраструктуры позволит обеспечить надежное хранение и обработку законодательных данных.