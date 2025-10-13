Суд оштрафовал чиновника из Ленобласти за нарушения при освоении трансфертов

Глава Кусинского сельского поселения привлечен к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства. Суд назначил должностному лицу штраф в размере 10 тысяч рублей.

Киришская городская прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в администрации Кусинского сельского поселения. В ходе контрольных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов. Специалисты установили факты несвоевременного перечисления денежных средств.

В отношении главы муниципального образования было возбуждено дело об административном правонарушении, связанном с нарушением порядка предоставления межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Суд признал должностное лицо виновным в совершении противоправных действий и назначил наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.