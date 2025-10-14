Суд оштрафовал пилота за опасные маневры над пляжем Ладожского озера

Пилот легкомоторного самолета заплатит 150 тысяч рублей штрафа за нарушения авиационных правил.

По данным следствия, в июле 2025 года летчик выполнял маневры на предельно малой высоте над пляжем Ладожского озера в районе деревни Коккорево. При этом мужчина сел за штурвал самолета без действующего медицинского заключения.

Суд решил, что действия пилота создавали угрозу жизни и здоровью отдыхающих. С учетом позиции транспортной прокуратуры суд назначил виновному штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представители прокуратуры также потребовали запретить пилоту управление воздушными судами до прохождения врачебно-летной комиссии. Соответствующий иск находится на рассмотрении в суде.