Цены на новогодние туры из Петербурга выросли на 10-25%

Издание «Петербургский дневник» представило рейтинг самых доступных заграничных направлений для новогоднего отдыха с вылетом из Санкт-Петербурга.

Как сообщает СМИ, цены на туры уже выросли на 10-25% по сравнению с прошлым годом и продолжат увеличиваться к январю. Эксперты рекомендуют не откладывать покупку путевок.

Возглавляет список Абхазия, где неделя в двухзвездочном отеле Гагры стоит от 72 тысяч рублей на двоих. Далее следуют Египет с предложениями от 123 тысяч рублей и Турция от 147 тысяч рублей. В первую восьмерку также вошли ОАЭ, Китай, Шри-Ланка, Таиланд и Куба с ценами от 190 до 345 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что стоимость туров продолжает расти из-за общего удорожания услуг. Как пишет «Петербургский дневник», при этом спрос среди петербуржцев увеличился на 35-40% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что интерес к новогодним путешествиям будет расти по мере приближения декабря и напоминания о длительных выходных.