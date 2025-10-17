На «Петровском» стартовал третий мемориальный турнир памяти Лаврова и Семенова

На стадионе «Петровский» стартовал третий турнир памяти Кирилла Лаврова и Валентина Семенова. В соревнованиях участвуют 34 команды, включая детские коллективы из всех районов города.

В нынешних соревнованиях принимают участие 16 взрослых и 18 детских команд, представляющих все районы Санкт-Петербурга. Церемония началась с исполнения государственного гимна Российской Федерации в исполнении оперного певца Михаила Гаврилова и хора ветеранов военной службы.

С приветственными словами к участникам обратились председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, дочь Кирилла Лаврова Мария Лаврова, внучка Валентина Семенова Александра Семенова и генеральный директор АО «Петроцентр» Кирилл Смирнов, сообщает «Петербургский дневник».

Александр Бельский подчеркнул историческую связь стадиона «Петровский» с футбольным клубом «Зенит», за который болел Кирилл Лавров и о матчах которого писал Валентин Семенов. Мария Лаврова выразила удовлетворение тем, что традиция товарищеских встреч между актерами БДТ и журналистами «Вечерки» переросла в масштабный турнир. Александра Семенова поделилась семейным преданием о зарождении традиции матчей из спора между ее дедом и Кириллом Лавровым.

Кирилл Смирнов сообщил, что проведение турнира приурочено к столетним юбилеям со дня рождения обоих легендарных деятелей культуры и пятидесятилетию первого матча между командами БДТ и «Вечерки». Символический первый удар по мячу выполнили народный артист России Георгий Штиль и Александр Бельский. Соревнования проходят на восьми мини-футбольных площадках по правилам формата 5 на 5.