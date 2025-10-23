Десять человек погибли при взрыве на предприятии в Копейске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о завершении ликвидации пожара на предприятии в Копейске.

По данным издания «ФедералПресс», в результате взрыва погибли десять человек, а поисково-спасательные операции продолжаются. Пять пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в медицинские учреждения.

Как отметил Алексей Текслер в своем Telegram-канале, в Копейском городском округе установлен режим чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, исключив версию о применении беспилотников. На месте происшествия работают специалисты Уральского учебного спасательного центра и психологи МЧС.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога выразил соболезнования родным погибших. Врачи оказывают квалифицированную помощь пострадавшим, а правоохранительные органы проводят поисково-спасательную операцию. Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов не существует.