ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в домашнем матче

Игроки «Зенита» одержали победу над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В матче 13 тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» с результатом 2:1. Первый гол в игре был зафиксирован на 26-й минуте, когда полузащитник гостей Бителло поразил ворота хозяев. На 42-й минуте встречи Андрей Мостовой сравнял счет, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербургскую команду вперед.

В заключительный период матча главный арбитр Алексей Сухой аннулировал гол хозяев и отменил красную карточку вратарю «Динамо» Курбану Расулову, ограничившись предупреждением в виде желтой карточки. Благодаря этой победе «Зенит» увеличил количество набранных очков до 26 и поднялся на третью позицию в турнирной таблице. Московский клуб, имея в активе 16 баллов, переместился на девятую строчку чемпионата.

В следующем туре петербургская команда примет на своем поле «Локомотив», тогда как «Динамо» проведет выездную встречу с казанским «Рубином».