Футболист «Зенита» Мостовой не спал ночь после попытки похищения

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился подробностями произошедшей попытки его похищения в Северной столице.

Спортсмен признался, что находился в состоянии шока от случившегося и практически не спал следующую ночь. Мостовой отметил, что все события развивались чрезвычайно быстро, и он не успел полностью осознать происходящее в тот момент.

Игрок не стал поднимать панику, дождавшись наступления утра для принятия дальнейших решений. Утром футболист начал получать многочисленные звонки и сообщения с выражениями поддержки. Мостовой особо отметил помощь со стороны товарищей по команде и других людей, проявивших участие в этой сложной ситуации.

Спортсмен также сообщил, что с ним и его близкими сейчас все хорошо. Он выразил благодарность всем, кто оказал ему поддержку в этот непростой период.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 24 октября возле дома на Вязовой улице, где группа неизвестных пыталась силой затолкнуть 27-летнего футболиста в автомобиль. Мостовому помог отбиться хоккеист Александр Гракун, после чего они вдвоем смогли скрыться на улице Спортивной.

Четверых подозреваемых задержали утром в понедельник после похищения зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня на Крестовском острове. Преступники рассчитывали получить выкуп в 2,5 млн рублей, но их уже ожидали оперативники на Вязовой улице. Полиция освободила похищенного, окружив автомобиль злоумышленников.