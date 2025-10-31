Lada стала лидером по кредитам на подержанные автомобили

Россияне стали активнее брать кредиты на покупку подержанных автомобилей, причем рост спроса составил почти 9% в третьем квартале 2025 года.

Согласно данным «ФедералПресс», средний размер запрашиваемого кредита достиг 1,18 млн рублей. Среди автомобильных брендов лидирует Lada с долей 10,7% от общего количества кредитных заявок. В пятерку наиболее популярных марок также вошли Kia, Toyota, Hyundai и Volkswagen.

Наибольшие суммы кредитов россияне берут на внедорожники, где абсолютным лидером стала Toyota Land Cruiser со средним займом 2,95 млн рублей. Наименьшие суммы зафиксированы для Lada Samara — 369 тысяч рублей. Эксперты связывают рост спроса на кредиты для покупки б/у автомобилей со снижением ключевой ставки ЦБ и ожиданием изменений таможенного законодательства.

Ранее стало известно о случаях самостоятельного пересмотра банками условий кредитных договоров. Финансовые организации без предупреждения изменяют сроки кредитования, процентные ставки и размер ежемесячных платежей.