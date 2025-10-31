Ленобласть удвоит стипендии будущим врачам с 2026 года

Власти Ленинградской области приняли решение об увеличении целевых стипендий для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Как сообщает издание «Невский проспект», с 1 января 2026 года размер ежемесячных выплат будет удвоен и достигнет 10 тысяч рублей для студентов и 15 тысяч рублей для врачей-ординаторов.

Новый порядок назначения стипендий предусматривает выплаты в зависимости от факта обучения, а не от академических оценок. Это гарантирует стабильную финансовую поддержку на протяжении всего периода получения образования. Мера направлена на привлечение молодых специалистов в систему здравоохранения региона.

На реализацию программы в бюджете следующего года заложено дополнительно 41,3 млн рублей. Повышенные стипендии будут получать 689 студентов, заключивших целевые договоры с обязательством отработать три года в медицинских учреждениях Ленинградской области после окончания обучения.