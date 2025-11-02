Колесов предупредил петербуржцев о дождливых днях на предстоящей неделе

На предстоящей неделе Петербург ждет чередование дождливых и сухих дней.

По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова, температура в городе остается стабильным с небольшими колебаниями в пределах +7…+9 градусов. Постепенное повышение температуры ожидается к 5 ноября, тогда как осадки будут распределяться по территории неравномерно.

В воскресенье на территории Санкт-Петербурга и большей части Ленинградской области ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Атмосферный фронт с осадками приблизится к региону только вечером, добавил синоптик в своем Telegram-канале.

Как сообщил синоптик, 3 ноября влияние ночного атмосферного фронта продолжится, а новая зона осадков приблизится с юго-западного направления. Дождь пройдет в течение большей части дня через территорию Петербурга и Ленинградской области, за исключением Выборга и части Карельского перешейка.

На следующий день осадки прекратятся. Однако по прогнозу Колесова, ночью атмосферный фронт с запада вновь принесет дожди в регион.