Колесов предупредил петербуржцев о дождливых днях на предстоящей неделе

Даниил Александров
Фото: abn.agency

На предстоящей неделе Петербург ждет чередование дождливых и сухих дней.

По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова, температура в городе остается стабильным с небольшими колебаниями в пределах +7…+9 градусов. Постепенное повышение температуры ожидается к 5 ноября, тогда как осадки будут распределяться по территории неравномерно.

В воскресенье на территории Санкт-Петербурга и большей части Ленинградской области ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Атмосферный фронт с осадками приблизится к региону только вечером, добавил синоптик в своем Telegram-канале.

Как сообщил синоптик, 3 ноября влияние ночного атмосферного фронта продолжится, а новая зона осадков приблизится с юго-западного направления. Дождь пройдет в течение большей части дня через территорию Петербурга и Ленинградской области, за исключением Выборга и части Карельского перешейка.

На следующий день осадки прекратятся. Однако по прогнозу Колесова, ночью атмосферный фронт с запада вновь принесет дожди в регион.

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
