Катя Лель не верит в случайную гибель бывшего мужа во Франции

Российская певица Катя Лель рассказала о новых версиях исчезновения бывшего мужа Игоря Кузнецова во Франции.

По словам певицы, ее бывший супруг Игорь Кузнецов исчез полгода назад во время деловой поездки во Францию. Мужчина находился в Ницце для встречи с инвестором и проживал в гостевом доме у делового партнера. За день до возвращения в Москву связь с ним прервалась во время телефонного разговора с другом.

Официальная версия предполагает, что Кузнецов утонул во время шторма. Однако певица выразила сомнения в этой теории. В эфире программы «Секрет на миллион» она отметила, что ее бывший муж являлся спортсменом и хорошо плавал. По ее словам, водолазы тщательно обследовали дно местных водоемов, но не обнаружили никаких следов пропавшего.

Лель напомнила, что причиной развода с Кузнецовым стали его проблемы с алкоголем. При этом друг пропавшего утверждал, что мужчина находился в трезвом состоянии и хорошем расположении духа.